Elektroniczna taca. Pierwszy ofiaromat w stanął w krakowskim kościele

- Wspólnie z biurem ekonomicznym Archidiecezji Krakowskiej przygotowaliśmy urządzenie, które pozwala na składanie darowizn w sposób bezgotówkowy - za pomocą karty, telefonu czy zegarka i które nie wymaga zaangażowania dodatkowej osoby w obsługę terminala – mówi Karol Sobczyk, lider krakowskiej wspólnoty „Głos na Pustyni”, pomysłodawca i odpowiedzialny za wdrożenie w Archidiecezji Krakowskiej ofiaromatów.

Ofiaromat ma formę stojącej elektronicznej skarbony i bywa nazywany też daromatem, elektroniczną tacą czy e-tacą. Urządzenie umożliwia wskazanie lub samodzielne wpisanie kwoty ofiary, wybór celu, na który środki zostaną przeznaczone i przekazanie tych środków poprzez transakcję zbliżeniową. Potwierdzenie takiej operacji jest opcjonalne i jest przesyłane SMS-em na numer darczyńcy.

Urządzenie jest personalizowane. - Możemy wykonać urządzenie adekwatne do estetyki wnętrza kościoła, a każdy proboszcz może w prosty sposób decydować o tym, co pojawia się na wyświetlaczu urządzenia, w tym m. in. wskazywać cele, na które darczyńca będzie mógł przekazać ofiarę (np. utrzymanie kościoła, remont prezbiterium, pomoc ubogim) – wyjaśnia Karol Sobczyk. Ofiaromat posiada wersje językowe. Wzorowany jest na podobnych urządzeniach funkcjonujących już w wielu krajach Europy (m. in. w Hiszpanii, Francji, Anglii, Włoszech czy na Węgrzech).