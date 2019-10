Elektrociepłownia dobrej energii

- 260-metrowy komin elektrociepłowni, najwyższa budowla Krakowa, zyskał nowy płaszcz…

- Zbliżają się chłody, nawet w elektrociepłowni nowy płaszcz się przyda… Poważnie zaś mówiąc to najbardziej widoczny znak modernizacji, jakie w ostatnim czasie zachodzą w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. Od marca, kiedy to rozpoczęliśmy sezon remontowy, zmodernizowaliśmy nie tylko komin, ale także unowocześniliśmy podstawowe urządzenia wytwórcze, czyli bloki energetyczne, instalacje związane z odprowadzaniem spalin w tym te, które służą do odsiarczania i odazotowania, a także instalacje odpopielania. Wartość przeprowadzonych prac wyniosła kilkadziesiąt milionów złotych.

- Dzięki tym pracom…

- …możemy dostarczać ciepło i energię elektryczną dla Krakowa, a także spełniać coraz bardziej restrykcyjne normy emisyjne.

- W Krakowie obowiązuje zakaz palenia węglem, a krakowska elektrociepłownia wciąż spala kilkaset tysięcy ton węgla rocznie!

- To prawda, ale proces spalania dzieje się to pod pełną kontrolą. W elektrociepłowni, zanim węgiel trafi do pieców, jest poddawany analizom jakościowym. W każdym momencie muszą być także zachowane restrykcyjne normy – nie tylko środowiskowe, ale również te dotyczące efektywności procesu produkcji. Całość musi przebiegać w ramach i zgodnie z tzw. pozwoleniem zintegrowanym.

- Co by się stało gdyby ta sama ilość węgla trafiła do domowych pieców?

- Żylibyśmy wtedy jak w przemysłowym Krakowie z początku wieku, z grubą warstwą pyłu na ulicach. W domowych piecach nikt przecież nie kontroluje jakości węgla, procesu spalania; nie oczyszcza się spalin.

- A w elektrociepłowni?

- Tu nie ma żadnych kompromisów. Oczyszczane spaliny są ściśle monitorowane, a wszystkie uboczne produkty spalania są zagospodarowywane - popiół dodawany jest do betonu, żużel trafia np. na podbudowę trasy S7, a gips wykorzystywany jest w budownictwie i rolnictwie.

- Kogeneracja – co ona oznacza?

- Wysokosprawna kogeneracja to proces technologiczny, który pozwala w najbardziej efektywny sposób zamienić energię pierwotną z paliwa w ciepło i energię elektryczną. Wszystko to dzieje się podczas jednego procesu technologicznego.

Warto wspomnieć, że na terenie krakowskiej elektrociepłowni znajduje się również akumulator ciepła – to innowacyjne rozwiązanie, które pomaga pogodzić „ogień z wodą,” czyli wysokie zapotrzebowanie na ciepło w nocy i niskie na prąd oraz odwrotnie. Dzięki akumulatorowi, którego działanie można porównać do dużego termosu, magazynujemy ciepło i dostarczamy je wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebne. Jest to szczególnie przydatne przy skokowych zmianach temperatury.

- Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na palenie węglem i to w środku miasta?

- Przez najbliższe lata będziemy korzystać głównie z węgla. Nie ukrywam jednak, że trwają już prace związane z programem rozwoju elektrociepłowni. Wszystkie nasze działania i plany wpisują się bowiem w Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zakłada wykorzystanie potencjału wzrostu rynku ciepła sieciowego. Więcej konkretów zdradzimy jednak na początku roku.

- Elektrociepłownia w środku miasta – to przeżytek. Dlaczego nie przenieść jej poza Kraków?

- Obecność elektrociepłowni w tym miejscu ma swoje uzasadnienie – o ile prąd można przesyłać na duże odległości, tak ciepło już niekoniecznie.

- Dlaczego?

- Ze względu na straty, które powstają podczas jego dystrybucji. Dzięki zaś obecności elektrociepłowni blisko Nowej Huty i jednocześnie centrum Krakowa sieć ciepłownicza może rozwijać się w mieście równomiernie – tym bardziej, że obecnie ciepło dostarcza w Krakowie aż trzech producentów. PGE Energia Ciepła jest największym z nich, a położenie elektrociepłowni w centrum sieci ciepłowniczej bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo dostaw ciepła.

- W jaki sposób? PGE Energia Ciepła nie zarządza przecież siecią ciepłowniczą?

- To prawda. Za to aktywnie współpracujemy z Gminą Miasto Kraków w zakresie zapewnienia dostępności mieszkańcom Krakowa ciepła sieciowego – to jeden z elementów podpisanej w czerwcu tzw. umowy zrównoważonego rozwoju. We wrześniu z kolei podpisaliśmy z krakowskim MPEC dwie kluczowe dla rozwoju rynku ciepła umowy. Dzięki nim w najbliższych latach będą mogły powstać m.in. plany skoordynowanego rozwoju infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej i wytwórczej. Wspomnę tylko, że w ubiegłym roku we współpracy z MPEC zrealizowaliśmy rekordową liczbę nowych przyłączeń - ponad 50 MWt.

- Co ta liczba oznacza?

- To więcej ciepła niż potrzebne jest mieszkańcom Wieliczki i Bochni razem wziętym.

- Wszystko to w ramach akcji „Ciepła woda bez piecyka”?

– Też. Ten program jest skierowany do osób, które korzystając z ciepła sieciowego do ogrzewania mieszkań, równocześnie korzystają z piecyków gazowych do podgrzewania wody użytkowej. Dzięki niemu przez 15 lat w ten sposób udało się zlikwidować piecyki gazowe w ponad 870 budynkach w Krakowie. Wspomnę też, że nasi pracownicy wraz z pracownikami MPEC średnio kilkadziesiąt razy w roku uczestniczą w spotkaniach z mieszkańcami, podczas których rozmawiają o możliwości zastąpienia piecyków gazowych - na bezpieczne ciepło sieciowe. I co bardzo ważne – do akcji „Ciepła woda bez piecyka” dołączają kolejni zarządcy nieruchomości oraz spółdzielnie.

- „PGE Energia Ciepła rozwija współpracę, która ma na celu wspieranie Miasta i Gminy Kraków w działaniach w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, edukacji, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców”. Co to oznacza dla mieszkańców?

- W ramach współpracy pomiędzy PGE Energia Ciepła i MPEC opracowana została długoterminowa – do 2040 r. - wizja rozwoju rynku ciepła sieciowego w Krakowie. Obecnie trwają prace nad określeniem uwarunkowań techniczno-ekonomicznych rozwoju sieci ciepłowniczej. Od 2013 r. realizowany jest też projekt „Energy Lab”. System opracowany przez specjalistów z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie monitoruje i pozwala na optymalizację systemów technicznych wewnątrz gminnych budynków użyteczności publicznej. Działania te przyniosły oszczędności rzędu 1,5 mln zł.

- „Podziel się ciepłem”…

- …to program, którego inicjatorem - ponad 10 lat temu - byli pracownicy krakowskiej elektrociepłowni. Teraz wpisuje się on w ogólnopolski program „Dzielimy się Ciepłem” realizowany przez PGE Energia Ciepła. W ten sposób włączamy się w pomoc także krakowskim organizacjom pozarządowym. Szczególny tym, które prowadzą działania statutowe na rzecz osób najbardziej potrzebujących, m.in. ubogich, niepełnosprawnych lub dzieci specjalnej troski.

.

- W Krakowie realizowany jest też program „Energetyczna kariera”!

- Tak, to prawda. Dwa lata temu podpisane zostało porozumienie o partnerskiej współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych w Krakowie. Nasze działania dotyczą programu nauczania dopasowanego do rynkowych potrzeb branży ciepłowniczej. Objęliśmy patronatem klasy o profilu technik elektryk, w ramach którego organizowane są m.in. praktyki zawodowe, szkolenia dla uczniów. Nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy elektrociepłowni daje przyszłym absolwentom szkół możliwość zaznajomienia się z zakresem odpowiedzialności na konkretnych stanowiskach. Skraca się też w ten sposób okres adaptacji. W październiku podpiszemy umowę o współpracy z kolejną szkołą zawodową w Krakowie.

- Elektrociepłownia jest też mecenasem?

- Wiele projektów, również tych sponsoringowych, wpisuje się także w strategię współpracy z miastem. Elektrociepłownia w Krakowie już od około 20 lat wspiera np. Filharmonię Krakowską. W tym roku po raz pierwszy objęliśmy mecenatem „Kino pod Wawelem” podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Rozpoczęliśmy również współpracę z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Nie zapominamy o lokalnej społeczności – realizując projekty wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym m.in. objęliśmy mecenatem nowatorski „Punkt Infokraków – Zgody 7 – miejsce spotkań” czy cykl filmów „70 głosów na 70-lecie Nowej Huty”. We wrześniu wraz Muzeum Krakowa mieszkańcy mogli odwiedzić elektrociepłownię podczas wydarzenia „Zajrzyj do Huty”.

- Kiedy więc kolejna okazja do zwiedzenia elektrociepłowni?

- Na pewno w przyszłym roku - podczas dnia otwartego organizowanego tego samego dnia we wszystkich elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła.

- Zapraszacie też mieszkańców na… łyżwy!

- „Chodź na łyżwy” to projekt realizowany również przez wszystkie elektrociepłownie PGE Energia Ciepła we współpracy z Ministerstwem Spotu i Turystyki oraz Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego. W ramach niego można skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki na łyżwach w Krakowie, Skawinie, Oświęcimiu i Krynicy-Zdroju. Dodam tylko, że tuż przed rozpoczęciem sezonu hokejowego - 1 września na lodowisku Cracovii im. A. „Rocha” Kowalskiego - dzieci i rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach na lodzie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

- PGE Energia Ciepła promuje również działania innowacyjne…

- To prawda. Nasi pracownicy mają wiele pomysłów w jaki sposób wspierać miasto w działaniach na rzecz zrównoważonego, niskoemisyjnego rozwoju oraz wzrostu innowacyjnej gospodarki miasta. Działania te wspiera Departament Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła. Jeden z naszych innowacyjnych projektów wpisujący się w ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym zdobył właśnie nagrodę Nowy Impuls przyznaną m.in. Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł. Analizowane są możliwości wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych jako potencjalnego źródła wody dla elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. Projekt jest obecnie na etapie testów, podczas których sprawdzany jest wpływ oczyszczonego ścieku na instalacje technologiczne w elektrociepłowni.

O PGE EC

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła posiada około 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku.

Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie znajduje się Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie zatrudnia około 700 pracowników, jest lokalnym partnerem programu „Ciepło dla Krakowa”, Mecenasem Kultury, w 2019 r. była nominowana do tytułu Filantropa Miasta Krakowa.