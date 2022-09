Ekstraliga rugby. Osłabiona Juvenia Kraków nie dała rady

W drugiej odsłonie gra po obu stronach toczyła się dość niemrawo. Z pewnością nie można było umówić o efektownym, czy szybkim rugby. W tej grze lepiej jednak nadal odnajdywali się gospodarze, którzy zdobyli dwa przyłożenia odskakując rywalom. Na 14 „oczek”, do których dołożyli wkrótce jeszcze trzy z karnego. Przebłysk dobrej gry w ataku Juvenii pozwolił jej zmniejszyć straty po przyłożeniu Andriya Lavtakova, ale więcej punktów już nie padło.

- Przyjechaliśmy do Lublina bez siedmiu podstawowych zawodników, co na pewno nam nie pomogło. Mimo to po pierwszej połowie byliśmy wciąż w grze. Złe decyzje i brak dyscypliny w drugiej odsłonie zadecydowały o tym, że przegraliśmy. Mimo to uważam, że kiedy tak młoda drużyna, gra tak twardo przeciwko silniejszemu fizycznie zespołowi, to może chodzić z wysoko podniesioną głową. Nie od razu Rzym zbudowano. Pokazaliśmy w pierwszych meczach, że trzeba się z nami liczyć, a teraz już zaczynamy przygotowania do przyszłotygodniowego meczu – podsumował trener Juvenii, Aaron Painter.