Ekstraliga rugby. Juvenia Kraków poległa w Poznaniu

Gospodarze odżyli i w końcówce wyszli na prowadzenie. "Smoki" zdołały odpowiedzieć przyłożeniem, a Riaan van Zyl podwyższył z trudnej pozycji, dając swojemu zespołowi jednopunktowe prowadzenie. Posnania nie zamierzała jednak odpuścić, a krakowianie ponownie nie popisali się w obronie. Proste błędy doprowadziły do podyktowania rzutu karnego dla poznaniaków w ostatniej minucie meczu. Michał Hebda zdobył trzy punkty, dając swojemu zespołowi pierwsze zwycięstwo w sezonie.

- Jestem bardzo rozczarowany tym, co się dziś wydarzyło. Posnania wyszła na mecz z nami bardzo zmotywowana i pokazała to zaangażowanie oraz pasję w grze. My popełniliśmy zdecydowanie zbyt wiele błędów, podjęliśmy zbyt wiele błędnych decyzji. Nie jestem też do końca zadowolony z sędziowania, ale to tylko jeden element widowiska. To my dziś zawiedliśmy, a Posnania pokazała wielkie serce do gry – podsumował trener Aaron Painter.