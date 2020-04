Ekstraklasa zagra już od czwartku. Na razie w FIFĘ

- Gram na play-station, a w FIFĘ rzadko, ale podejmę wyzwanie – mówi Tomas Vestenicky, napastnik Cracovii. - Skoro mnie wytypowano, to muszę potrenować. Nie tak dawno brałem udział w turnieju zorganizowanym przez dziennik sport.sk. To była bardzo fajna zabawa.

Vestenicki chętnie będzie bronił honoru Cracovii na wirtualnym boisku, ale już nie może doczekać się wyjścia na to prawdziwe.

- Zobaczymy, kiedy uda się nam zagrać, ale tęsknię za tym i bardzo się ucieszę, gdy będzie to już możliwe.

CANAL+ SPORT fazę grupową pokaże od czwartku do soboty o godzinie 21:00 w dniach 23, 24, 25 i 30 kwietnia, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 i 16 maja. Program podsumowujący daną kolejkę zostanie wyemitowany o tej samej porze w niedzielę: 26 kwietnia, 3, 10 i 17 maja. Cztery dni później – również w systemie od czwartku do soboty z magazynem w niedzielę – rozpocznie się faza pucharowa turnieju.