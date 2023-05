Eksponaty z Oleandrów zabezpieczone i policzone. Jaka będzie ich przyszłość? Anna Piątkowska

Blisko 200 eksponatów z Muzeum Czynu Niepodległościowego nieco ponad miesiąc temu trafiło do budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Orzeszkowej. Muzealiami zaopiekowali się eksperci z Muzeum Narodowego w Krakowie. - Długa podróż dobiega kresu. Odzyskaliśmy eksponaty i budynek, za co serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Miasto przeżyło swoją gehennę, ale jesteśmy już po wszystkim i teraz szybko będziemy budowali tę instytucję, która od lat jest oczekiwana – mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.