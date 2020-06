Ekspert: Z nieba spadło tyle wody, że trudno było zapobiec powodziom. Im jednak więcej betonu, tym większe ryzyko podtopień w Małopolsce

Minionej doby opady o dużych sumach notowano w zlewni Dunajca, zwłaszcza w Tatrach. Były to jednak opady dużo mniejsze, rozłożone w dłuższym czasie - w ciągu całej doby, nie wywołujące tak niekorzystnego, gwałtownego spływu, jaki obserwowano w nocy 21 czerwca. Na rzekach obserwuje się spadki stanów wód, choć w ujściowym odcinku Soły i Raby wciąż przekroczony jest stan alarmowy . W związku ze spływem wód opadowych, utrzymują się zwiększone dopływy do zbiorników.

Prognozy IMGW-PIB na najbliższą dobę, opracowane dla zlewni województwa małopolskiego, wskazują na opady deszczu o wysokości do 40 litrów na mkw, lokalnie do 60 litrów na mkw. W tym zakresie wydane zostało przez IMGW-PIB ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia, obowiązujące do jutra do godz. 8. Prognozowane opady mogą przyczynić się do dodatkowego zasilania cieków i wzrostów stanów wód i przepływów. Najbardziej niekorzystny rozwój zdarzeń, uwzględniający przekroczenie stanów alarmowych na ciekach, prognozowany jest w zlewni Dunajca i Ropy. W tych zlewniach obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia. W pozostałych zlewniach, dzisiejsze opady i spływ wód opadowych, będą miały mniej niebezpieczny przebieg.

Jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o Wisłę i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krakowa?

Na Wiśle w Krakowie prognozowany jest w czasie kulminacji fali stan wody poniżej przyjętego stanu ostrzegawczego. Nie ma więc bezpośredniego zagrożenia powodziowego wezbranymi wodami Wisły. Ochronie przeciwpowodziowej na obszarze województwa małopolskiego sprzyja retencyjna praca zbiorników: Świnna Poręba, Dobczyce, Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne, Rożnów-Czchów, Klimkówka, redukujących wielkość przepływów poniżej ich przekrojów.