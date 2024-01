Ekologiczny silnik spalinowy zasilany wodorem opracowali wynalazcy z Politechniki Krakowskiej

- Jeżeli produkcja wodoru z odnawialnych źródeł ruszy pełną parą, to w okresie przejściowym ewolucji motoryzacyjnej można stosować wodór do tłokowych silników spalinowych. Największą zaletą tego rozwiązania są korzyści dla zdrowia ludzi i środowiska - brak emisji toksycznych składników spalin oraz brak emisji dwutlenku węgla - podkreśla prof. Marek Brzeżański, kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

- Politechnika Krakowska ma największe w Polsce doświadczenie w badaniach nad zastosowaniem wodoru do tłokowych silników spalinowych. Pierwsze prace poświęcone takim rozwiązaniom były prowadzone w naszym zespole już w latach 80. XX wieku – mówi prof. Marek Brzeżański. - Te doświadczenia zostały sprawdzone w trakcie realizacji projektu badawczego pt. "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2012-2018. Opracowaliśmy trzy silniki przemysłowe, zasilane odpadowym wodorem z przemysłu chemicznego. W ostatnich pięciu latach prowadziliśmy badania eksploatacyjne tych silników. Opracowane rozwiązania - przemysłowych silników zasilanych wodorem, przeznaczonych do współpracy z generatorami prądu - są już gotowe technologicznie, wykorzystywane w praktyce. Zastosowanie wodoru w silnikach pojazdów samochodowych stanowi następny krok w naszych pracach.

Jak wyjaśnia naukowiec z PK, przystosowanie spalinowego silnika tłokowego do zasilania wodorem to duże wyzwania techniczne. - W porównaniu do stosowanych dotąd paliw ciekłych i gazowych, wodór ma całkowicie inne właściwości, które należy dopasować do wymagań silnika tłokowego. Stąd wyzwania związane przede wszystkim z charakterem wydzielania ciepła w procesie spalania. M.in. z związku z nimi należy wprowadzić w silniku spalinowym takie zmiany, aby ciepło ze spalanego wodoru można było zamienić na pracę mechaniczną - wyjaśnia prof. Marek Brzeżański.