Egzamin ósmoklasisty z matematyki - zadania, arkusz CKE. "Egzamin był dość prosty" 25.05

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Zadania i relacje uczniów

W kolejnym zadaniu, które utkwiło w pamięci ósmoklasiście, było podane, że człowiek jadący autem wyruszył o godzinie 7.50, a dojechał do celu w 15 minut (o godz. 8.05). Zdający wiedzieli też, że przejechał 22,5 kilometra. Trzeba było obliczyć, z jaką prędkością poruszał się kierowca. - Piętnaście minut to jedna czwarta godziny. Trzeba było przemnożyć 22,5 km razy cztery. Wyszło 90 kilometrów – mówi Witosz Cholewa.

Witosz zapamiętał przede wszystkim zadanie, w którym trzeba było obliczyć objętość graniastosłupa. - Co było dość proste, choć było dużo liczenia - dodaje nastolatek, który lepiej niż w humanistycznych czuje się właśnie w przedmiotach ścisłych.

Egzamin był dość prosty, na pewno prostszy niż rok temu. Napisałem go w 30 minut, później jeszcze sprawdziłem go z trzy razy - relacjonował nam Witosz Cholewa.

Matematyka - egzamin ósmoklasisty 2022. Pierwsze komentarze uczniów

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty 2022 z matematyki odbył się 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00. Uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w wyżej wymienionym terminie, mogą przystąpić do niego w terminie dodatkowym. Będzie to 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00.