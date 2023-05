Egzamin ósmoklasisty 2023 - POLSKI: kiedy jest i ile trwa? Co pojawi się na egzaminie 8-klasisty? Wymagania, arkusz CKE 23.05

Egzamin 8-klasisty 2023. We wtorek egzamin z języka polskiego

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno też przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Liczba zadań na egzaminie z języka polskiego wynosi od 17 do 26 (w tym od 5 do 9 zadań otwartych - łącznie z pracą pisemną).

Na uczniów, którzy z różnych powodów nie będą w stanie przystąpić do egzaminów w maju, przygotowano terminy czerwcowe:

Egzamin 8-ósmoklasisty. Ile procent należy uzyskać, aby zdać egzamin ósmoklasisty?

Dla egzaminu ósmoklasisty nie został określony minimalny próg zdawalności, co oznacza, że nie można go nie zdać. Wyniki są jednak ważne podczas rekrutacji do liceum, technikum lub szkoły zawodowej.