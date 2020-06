Egzamin ósmoklasisty 2020 od wtorku, a już w poniedziałek ruszyła rekrutacja do liceów. Trwa też matura

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 31 lipca. Rok szkolny natomiast kończy się 26 czerwca i w wielu szkołach to własnie tylko ósmoklasiści uroczyście odbiorą tego dnia świadectwa i zostaną pożegnani. Pozostali uczniowie lub ich rodzice będą odbierać świadectwa bez kończącej rok akademii, pojedynczo. W jednych szkołach będzie się to działo w dniu zakończenia roku, do innych będzie można przychodzić po świadectwo do sekretariatu podczas wakacji, a nawet odebrać je dopiero we wrześniu.

W poniedziałek (15.06) rozpoczęła się z kolei rekrutacja do klas pierwszych liceów, techników oraz szkół branżowych I stopnia (wnioski o przyjęcie do szkoły składa się do 10 lipca do godz. 15). Rekrutacja do szkół prowadzonych przez miasto Kraków jest realizowana z wykorzystaniem informatycznego systemu e-omikron. Z powodu epidemii również nabór do szkół na rok szkolny 2020/2021 będzie nieco inny niż zwykle - nie zostanie tym razem przeprowadzone postępowanie uzupełniające. W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym, o przyjęciu do szkoły będzie decydował jej dyrektor.

Przypomnijmy jeszcze, że w szkołach średnich wciąż trwają matury. W poniedziałek część maturzystów pisała egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a we wtorek odbędą się egzaminy z biologii i wiedzy o społeczeństwie.