Egzamin 8-klasisty 2020 j. polski: odpowiedzi, arkusz, lektury. Jakie zadania były na teście ósmoklasisty z j. polskiego (Odpowiedzi)

Egzamin 8-klasisty 2020. Ósmoklasiści we wtorek o godz. 9 rano przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Z lektur na egzaminie - w części testowej - pojawiło się "Quo Vadis". W kolejne dwa dni czekają ich natomiast egzaminy z: matematyki oraz wybranego przez nich języka obcego.

P Wkrótce więcej odpowiedzi. Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego: co było? - Myślałam, że ten egzamin będzie trudniejszy, ale nawet taki nie był. Skończyłam przed czasem, czuję, że dobrze mi poszło – mówiła nam tuż po egzaminie Weronika Kiniorska ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Krakowie. Wyszła z egzaminu zadowolona. Z polskiego jest akurat piątkową uczennicą. - Planuję iść do liceum na „humana”, dlatego też się bardzo starałam – dodawała 15-letnia Weronika. W części testowej egzaminu pojawił się fragment „Quo Vadis” Sienkiewicza i pytania związane z tą lekturą. Trzeba też było rozpoznać inną lekturę - "Artystę" Mrożka.

Egzamin ósmoklasisty 2020. "Skończyłam przed czasem, czuję, że dobrze mi poszło" Na egzaminie należało też napisać ogłoszenie – o tym, że w naszej miejscowości odbędzie się spotkanie z człowiekiem z niezwykłą pasją. W ogłoszeniu miały się pojawić dwa argumenty przemawiające za tym, że warto przyjść na to spotkanie. W innym zadaniu spośród czterech zdań (a, b, c, d) należało wybrać to, które jest niepoprawne pod względem interpunkcji. Oprócz części testowej ósmoklasiści piszą wypracowanie. Tym razem nie czekała na nich rozprawka – mieli natomiast do wyboru napisanie opowiadania lub przemówienia. Weronika Kiniorska wybrała opowiadanie. Należało się w nim odwołać do lektury, której bohater – jak relacjonuje – zrozumiał coś ważnego. Podane były lektury obowiązkowe z klas VII-VIII, można było wybrać którąś z nich. Ósmoklasistka wybrała „Małego Księcia”, napisała, że tytułowy bohater zrozumiał, co to jest prawdziwa przyjaźń i miłość.

Opowiadanie wybrała też Oliwia Krupa z SP nr 10 w Krakowie. - Trzeba było opisać spotkanie z bohaterem wybranej lektury, który dał nam radę życiową, przekazał coś ważnego – tak to zadanie relacjonuje Oliwia. Nastolatka w swoim opowiadaniu spotkała się z nimfą ze „Świtezianki” Adama Mickiewicza. - Ona sprawdzała swojego chłopaka, jego wierność. Więc napisałam, czy może mi powiedzieć, jak to zrobić i czy powinnam się do tego przywiązywać – mówi ósmoklasistka. Na cały egzamin z języka polskiego zdający mieli dwie godziny. Oliwia przyjęła taktykę, że w godzinę odpowie na pytania z testu, a kolejna godzina zostanie jej na wypracowanie. Jak przyznaje, nie udało się, pierwsza część egzaminu zajęła jej więcej czasu i opowiadanie musiała napisać już w pół godziny. - Bałam się bardzo, ale nie było tak źle, egzamin był dosyć prosty. Przez jeden dzień przed egzaminem wręcz wkuwałam na pamięć, ze wszystkiego, ale nie było to konieczne – uznała Oliwia po egzaminie. Nastolatka ma bardzo sprecyzowane plany na przyszłość – chce studiować na Lotniczej Akademii Wojskowej i zostać pilotem.

Egzamin 8-klasisty 2020 - terminy egzaminów 16 czerwca 2020 (wtorek), godz. 9:00 – język polski

17 czerwca 2020 (środa), godz. 9:00 – matematyka

18 czerwca 2020 (czwartek), godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty z polskiego: lektury obowiązkowe Aby zdać egzamin ósmoklasisty z dobrym wynikiem, warto zapoznać się z lekturami obowiązującymi do testu. Większość zadań na egzaminie dotyczy znajomości lektury, więc przeczytanie jej to już połowa sukcesu. W zeszłym roku podstawowymi lekturami potrzebnymi do zdania egzaminu były:

Aleksander Fredro, Zemsta

Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

Ignacy Krasicki, Żona modna

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, wybrany utwór z cyklu Sonety Krymskie, Pan Tadeusz

Antonie de Saint-Exupery, Mały Książę

Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, Latarnik

Juliusz Słowacki, Balladyna

Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

Sławomir Mrożek, Artysta

Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2019: odpowiedzi. Co było? W zeszłym roku egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się od tekstu o Małym Księciu. Pod nim znajdowały się pytania odnoszące się do treści fragmentu. Zdający musieli między innymi zdefiniować słowo „oswojenie”, stwierdzić, czy podane zdania są prawdą, czy fałszem i wyjaśnić sens wypowiedzi lisa „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Także na podstawie fragmentu musieli zredagować zaproszenie na spektakl „Tajemnice oswajania”. Drugim tekstem, z którym musieli uporać się uczniowie był fragment o początkach kina. Oprócz pytań dotyczących treści fragmentu, pojawiły się także zadania gramatyczne. Uczniowie musieli uzupełnić podane zdania, wpisując w luki odpowiednie imiesłowy. Ostatnim zadaniem w arkuszu było wypracowanie. W zeszłym roku uczniowie mieli do wyboru dwa tematy: Rozprawkę na temat, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem

Opowiadanie na temat odwiedzin lisa na planecie Małego Księcia, podczas których zwierzę przekonuje się, czy chłopiec wykorzystał wiedzę zdobytą podczas swojej podróży na Ziemię.

W tym roku lista lektur jest dokładnie taka sama i będzie obowiązywała do 2021 roku.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: jak wygląda? Na czym polega? Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego jest podzielony na dwie części. W pierwszej znajdują się dwa teksty, na podstawie których należy wypełnić kolejne zadania. Jeden tekst jest tekstem literackim, natomiast drugi może być tekstem naukowym, popularnonaukowym lub publicystycznym. Druga część egzaminu to dłuższa wypowiedź pisemna. W zeszłym roku uczniowie mieli do wyboru jeden temat z dwóch i musieli napisać o nim wypracowanie. Wypowiedź pisemna jest najważniejszym elementem testu z polskiego – można za nie otrzymać aż 20 punktów, zatem dobrze się do niego przyłożyć. Cały test nie może mieć więcej niż 26 zadań. Czas przeznaczony na jego napisanie to 120 minut. Na egzamin trzeba zabrać ze sobą pióro lub długopis w kolorze czarnym. Pamiętajcie, że inne kolory są zakazane!

