Egipt w Krakowie. Kamienne elementy wracają na swoje miejsce pod Halą Targową

Wiadukt będzie istotnym elementów mającego powstać tu w niedalekiej przyszłości Placu Grzegórzeckiego. Przypomnijmy, że równocześnie powstaje tu przystanek kolejowy, stoją już nowe estakady, które wraz z przebudowanym wiaduktem pozwoliły położyć dodatkową parę torów, co ma służyć rozwojowi kolei w Krakowie i Małopolsce.

Dużo dzieje się także przy budowie ostatniego mostu kolejowego nad Wisłą. Wykonawcy budują kładkę dla pieszych. Powstają także kolejne elementy drogi dla rowerów. Most będzie oddany do eksploatacji za miesiąc. Równocześnie znikają też podpory stare mostu kolejowego, które nie są nowemu potrzebne. To udrożni też żeglugę przez Wisłę i pozwoli by rzeka była bezpieczniejsza np. w czasie powodzi.