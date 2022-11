Egipt bez wychodzenia z domu. Niesamowita wirtualna wycieczka po wnętrzu piramidy Cheopsa, grobowcu Tutanchamona i Wielkim Sfinksie

Najsłynniejsze zabytki Egiptu w zasięgu kliknięcia myszką

Nigdy nie jest zła pora, by zrobić sobie przerwę w szkole czy pracy i polecieć na wakacje do nieodległego, przyjaznego Egiptu. Jeśli jednak nie macie akurat możliwości, by zjawić się nad Nilem osobiście, możecie posmakować nieco czaru tego kraju, zwiedzając jego zabytki online.

Nie mamy na myśli kolekcji zdjęć z Google Grafika, ale w pełni trójwymiarowe, drobiazgowo opracowane wirtualne wycieczki, stworzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Harvarda w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki wirtualnym wycieczkom najsłynniejsze zabytki Egiptu znajdują się w zasięgu kliknięcia myszką.

W Gizie stoją trzy najsłynniejsze egipskie piramidy. Na zdjęciu na pierwszym planie widać pomniejsze piramidy satelitarne, za nimi piramidę Mykerinosa, za nią Chefrena, a na końcu piramidę Cheopsa, największą w całym Egipcie. Photo by Dmitrii Zhodzishskii on Unsplash

