Edyta Herbuś, Patricia Kazadi, Sylwia Bomba i inni. Tak polskie gwiazdy świętowały Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Polsce

W Polsce tradycja obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka jest stosunkowo młoda. Oficjalnie Dzień Babci w naszym kraju jest obchodzony od 1964 roku, kiedy to tygodnik „Kobieta i Życie” wpadł na pomysł celebracji tego święta akurat 21 stycznia. Z każdym rokiem co raz więcej periodyków przyłączało się do akcji obchodów Dnia Babci, aż stało się ono powszechnie uznawane społecznie. Kilkanaście lat później powstała również tradycja celebrowania Dnia Dziadka, który przypada dzień później, czyli 22 stycznia.