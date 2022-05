Edukacja. Jeszcze blisko tysiąc wolnych miejsc w krakowskich przedszkolach

22 kwietnia ogłoszono wyniki postępowania rekrutacyjnego do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023. W pierwszym etapie naboru zakwalifikowano ponad 18 tys. dzieci. Do 6 maja rodzice mieli czas, by potwierdzić chęć pozostawienia dziecka w placówce, do której się zakwalifikowało. Następnie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa od 23 maja do 1 czerwca. 978 to łączna pula wolnych miejsc, które będą dostępne w rekrutacji uzupełniającej.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych pozostało 676 wolnych miejsc. Dodatkowo, w przedszkolach publicznych i niepublicznych niesamorządowych, które brały udział w elektronicznej rekrutacji, 302 miejsca były wolne. Oznacza to, że łączna pula wolnych miejsc wynosi 978 – i te miejsca będą dostępne w rekrutacji uzupełniającej.