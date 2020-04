"Dziwicie się czemu mamy mało zachorowań? To opowiem wam bajkę"- pisze lekarka szpitala dziecięcego w Krakowie. Dyrekcja każe jej zamilknąć

"Moi Kochani! Dziwicie się czemu mamy mało zachorowań? To powiem wam bajkę" - zaczyna kobieta, po czym przechodzi do opisu sytuacji jaka miała miejsce w szpitalu w ostatnich dniach. Po wykryciu koronawirusa u jednego z pacjentów szpitala, sanepid zobowiązał lekarzy do ustalenia listy pacjentów, którzy mogli mieć kontakt z zarażonym i przeprowadzenie u nich testów.

"Szukamy środków ochrony do pobrania wymazów. Na oddziale brak. Zasięgamy języka - pani dyrektor do spraw pielęgniarstwa musi wyrazić zgodę na wydanie lekarzowi PPE (red. Personal Protective Equipment - tłum. środki ochrony osobistej). Od g 9 dzwonię z prośbą do pani dyrektor. Bez odbioru, pani dyrektor zajęta. Jest info z SOR, że jak pójdę do magazynu to mi wydadzą (zalecenie dyrektora naczelnego"(red. pisownia oryginalna) - relacjonuje lekarka.

Pracownicy SOR informują jednak kobietę, że aby mogli jej wydać taki pakiet, musi do nich przyjść z pismem podpisanym przez dyrektor ds. pielęgniarstwa. "W międzyczasie pan dyrektor ds. lecznictwa postanawia rozwiązać nasz problem - zabrania wykonania testów. Bo tak, bo może, bo jest dyrektorem. Zalecenie sanepidu nie jest dla niego wiążące" stwierdza kobieta.