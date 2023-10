Dziś mecz z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024. I tak, to prawda, Polska obawia się Mołdawian po porażce w pierwszym meczu [MEMY] Mirosław Dragon

Gdyby ktoś rok temu powiedział, że Polska przegra w pierwszym meczu z Mołdawią i będzie drżeć o wynik w rewanżu na Stadionie Narodowym w Warszawie, wyśmiano by go. Ale tak właśnie jest! Polskę w eliminacjach do Euro leją wszyscy oprócz amatorskich Wysp Owczych. A najlepsze jest to, że nadal mamy szanse na awans na piłkarskie Euro 2024!