"Dzikość serca" w ramach cyklu Filmy Wszech Czasów. Słynny film Davida Lyncha w Kinie Pod Baranami

"Dzikość serca" to wspaniały, rozedrgany film ikony amerykańskiego kina niezależnego, Davida Lyncha - twórcy "Blue Velvet" i "Mulholland Drive". Przypominający eklektyczny teledysk i uważany za kwintesencję postmodernizmu film, jest luźną adaptacją powieści Barry’ego Gifforda. Wypełnia go ironia, groteska oraz nawiązania do licznych gatunków filmowych - zdaniem reżysera zmieściło się ich tu aż 47!

David Lynch o "Dzikości serca": "Nigdy wcześniej nie próbowałem filmu drogi – nie myślałem nawet, że może to być tak skomplikowane. Wszystko powinno być w ruchu, ciągle więc trzeba uważać na nieoczekiwane zmiany kierunku – dotyczy to nawet tematu rozmów w dialogach. To było wyzwanie, który otworzyło mi oczy na niezwykłe możliwości prowadzenia narracji. Okazało się, że można powiedzieć coś krańcowo abstrakcyjnego, a na ekranie okaże się to objawioną prawdą. Dlatego kocham ten film!".