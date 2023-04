Dzień Ziemi w Krakowie. Odpalono licznik wylesień, rozdawano sadzonki

Na ekranach ledowych TAURON Areny Kraków został uruchomiony licznik wylesiania. Prezentacja licznika to jedno z wydarzeń odbywających się z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Ten licznik to kontynuacja projektu zainaugurowanego w roku 2021 w formie licznika emisji CO2 oraz licznika ginących gatunków prezentowanego w przestrzeni TAURON Areny Kraków w roku ubiegłym.

Co to jest wylesianie?

Warto wyjaśnić, że wylesianie to usuwanie drzew z danego obszaru, bez tworzenia w zamian nowych nasadzeń. Obszary najbardziej dotknięte tym problemem to przede wszystkim ubogie kraje Afryki, Azji i Ameryki. Tam drzewa są wycinane w celu otrzymania m.in. nowych terenów pod zabudowę, uprawę roślin, czy hodowlę zwierząt. W rozwiniętych, stabilnych państwach demokratycznych lasy są w większości chronione, a ich zasoby eksploatowane w sposób zrównoważony – na terenie Unii Europejskiej powierzchnia lasów znowu wzrasta.

Dodajmy, że w Krakowie przy każdej decyzji o wycince zlecane są nasadzenia zastępcze. W przypadku terenów, które są pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej, wycinka jest prowadzona tylko wtedy, gdy jest to konieczne, na przykład ze względu na zły stan zdrowia drzewa lub zagrażający bezpieczeństwu. Systematycznie rośnie powierzchnia lasów w Krakowie, od 2018 r. zwiększyła się z 1370,8 ha do 1570,65 ha obecnie.

Kwiaty za elektroodpady!

1 500 sadzonek kwiatów czeka na mieszkańców Krakowa, którzy postanowili pozbyć się zbędnych elektroodpadów. Zbiórka przedmiotów odbywa się dziś, 21 kwietnia, od godz. 10.30 do wyczerpania zapasów sadzonek, przed wejściem głównym do TAURON Areny Kraków.

Co w sobotę?

Warto wiedzieć: Pierwszy w historii Dzień Ziemi był obchodzony w 1970 roku. Do jego organizacji przyczyniły się wydarzenia, które miały miejsce na początku roku 1969, kiedy nieopodal plaży znajdującej się w Santa Barbara w Kalifornii doszło do wycieku ropy, na skutek czego zginęło 10 tysięcy zwierząt i ptaków. Jedną z osób, która obserwowała tę katastrofę ekologiczną oraz jej skutki był Gaylord Nelson, ówczesny senator stanu Wisconsin, na którym zdarzenia te wywarły tak ogromne wrażenie, że postanowił zorganizować Międzynarodowy Dzień Ziemi, po to, by zwrócić uwagę na problem ekologii i konieczność ochrony środowiska. W 1970 roku, krótko po pierwszym Dniu Ziemi, powołano także Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska, dzięki czemu powstały akty prawne pozwalające na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i ptaków.