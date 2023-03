Dzień Świętego Patryka: symbole, historia, ciekawostki. Święto z Irlandii jest słynne na cały świat

Kim był święty Patryk?

Dzień Świętego Patryka obchodzi się na cześć jednego z najbardziej rozpoznawalnych świętych na świecie. Święty Patryk przyszedł na świat prawdopodobnie w 385 roku w Brytanii. Jeszcze, gdy był młodym chłopakiem, został porwany i sprzedany do niewoli, w wyniku czego trafił do Irlandii. Pracował tam jako pasterz, a po sześciu latach udało mu się uciec i dostać do Galii.

Przyjął święcenia kapłańskie i choć chciał wracać do ojczyzny, to we śnie usłyszał wezwanie, by wrócił do Irlandii i ewangelizował jej mieszkańców. W wyniku jego pracy misyjnej większa część wyspy nawróciła się na chrześcijaństwo, a w Irlandii zaczęła być powadzona zorganizowana forma działalności kościelnej. Prawdopodobnie Patryk zmarł w 461 roku, a 17 marca, kiedy obchodzimy Dzień Świętego Patryka, to przypuszczalna data jego śmierci.