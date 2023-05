Dzień Strażaka w bazylice św. Floriana i na Małym Rynku w Krakowie

– Św. Florian poniekąd nas zawstydza i uczy, abyśmy dawali świadectwo wiary w czasach, w których przyszło nam żyć – mówił na początku liturgii proboszcz kolegiaty św. Floriana ks. Grzegorz Szewczyk, który przypomniał, że dokładnie 839 lat temu, relikwie świętego męczennika z wielkimi honorami witano w Krakowie – najpierw na Kleparzu, a później na Wawelu. Rok później król zdecydował o budowie świątyni dedykowanej św. Florianowi.

W czasie homilii bp Robert Chrząszcz nawiązał do roli pamięci w budowaniu duchowej tożsamości. Przypomniał kolektę mszalną, w której jest prośba do Boga, aby za sprawą św. Floriana pomógł „stłumić płomienie naszej namiętności i zachował nas od pożarów”. Biskup zaznaczył, że po pożarze nie da się danego miejsca odbudować w stu procentach tak, jak wyglądało wcześniej. Zauważył, że podobnie jest z namiętnościami umysłu i duszy – powodują trwały ślad, który bardzo trudno usunąć i mogą prowadzić do prawdziwej tragedii.