Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego. W programie wykłady, pokazy, rozmowy ze studentami

Dzień Otwarty odbędzie się 24 marca (piątek) w murach Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33, w godz. 9-15.

Będzie tu można m.in. wysłuchać wykładów przygotowanych przez pracowników UJ. Dr Aleksandra Powierska, nauczycielka akademicka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych, zaprezentuje wykład pt. "Czy można się zaprzyjaźnić z botem? O interakcjach w mediach społecznościowych". Uczelnia tak zapowiada ten wykład: "Jak rozpoznać bota lub fake konto? Dlaczego wirtualni influencerzy cieszą się dużą popularnością? I jak często rozmawiamy ze sztuczną inteligencją? Media społecznościowe to obecnie przestrzeń współdziałania aktorów ludzkich i nie-ludzkich. To, kogo w niej spotkamy jest kwestią nie tylko naszych działań, ale także zaawansowanych procesów algorytmicznych odpowiedzialnych za wyświetlanie treści. I chociaż wszystkich tajemnic algorytmów nie odkryjemy, to warto poznawać mieszkańców współczesnych wiosek cyfrowych, by wiedzieć, czy po drugiej stronie jest człowiek, czy bot. A to, wbrew pozorom, wcale nie jest zadaniem łatwym.