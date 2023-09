Dzień Naukowców w rozbudowanej Szkole Podstawowej nr 67 w Krakowie. Placówka, która znajduje się na os. Tonie może pomieścić ok. 420 uczniów Aleksandra Łabędź

Szkoła Podstawowa nr 67 przy ul. Kaczorówka na osiedlu Tonie w Krakowie powiększyła się o dwukondygnacyjny pawilon, a nowe sale i pracownie wykorzystano już m.in. do organizacji Dnia Naukowców. To już kolejna rozbudowana infrastruktura oświatowa w stolicy Małopolski. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 11,9 mln zł. Docelowo z nowych przestrzeni w tej placówce może korzystać około 420 uczniów. 19 września, we wtorek w SP nr 67 odbył się szkolny Dzień Naukowców.