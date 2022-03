Dzień Muzyki Dawnej w krakowskim Pałacu Potockich. Grupa Anacronia przeniesie nas do XVIII-wiecznego Londynu

Występ zespołu Anacronia w Pałacu Potockich to naturalny prolog festiwalu Misteria Paschalia, który w tym roku odbędzie się w dniach 12-18 kwietnia. Tegoroczny koncert w ramach obchodów Dnia Muzyki Dawnej będzie ukłonem w stronę poprzedniej, „iberyjskiej” edycji festiwalu, która z powodu trzeciej fali pandemii COVID-19 odbyła się jedynie w wersji online.

Program występu zespołu Anacronía nawiązuje do cyklu koncertów organizowanych od 1764 roku przez ponad dziesięć przez Johanna Christiana Bacha i Carla Friedricha Abela. Dzieła współczesnych im kompozytorów, takich jak Joseph Haydn, pisane na fortepian czy wiolonczelę, były wykonywane podczas nich na instrumentach starszych, klawesynie lub violi da gamba. Wynikało to po części ze względów praktycznych — najnowsze instrumenty były kosztowne, więc grano wciąż na tych, jakie były akurat do dyspozycji. Anacronía chce odtworzyć ten nietypowy krajobraz brzmieniowy, w którym stare mieszało się swobodnie z nowym.