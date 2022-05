Dzień Matki w Małopolsce. Nastolatki przestały rodzić, przybywa mam po trzydziestce. 57 proc. ma wyższe wykształcenie! Ranking dzietności

Nastolatki przestały rodzić, ale mocno rośnie liczba matek po trzydziestce

Dane GUS pokazują, jak bardzo podniósł się w XXI wieku przeciętny wiek rodzącej Małopolanki. Jeszcze dwie dekady temu było to poniżej 25 lat, a teraz zbliżamy się do 30! Niezwykle interesująco wypada tutaj porównanie liczby urodzeń w poszczególnych rocznikach. W 2010 roku, czyli zaledwie 12 lat temu, Małopolanki w wieku od 14 do 17 lat urodziły 259 dzieci, a w 2021 – 75 (z czego 49 – siedemnastolatki). Liczba rodzących osiemnastolatek i dziewiętnastolatek zmalała prawie czterokrotnie, a dwudziestolatek – 2,5-krotnie (z 805 do 302). W grupie kobiet w wieku 21 lat liczba urodzeń spadła z 1109 do 437, wśród 22-latek z 1290 do 522, zaś wśród 23-latek – z 1615 do 768. Właśnie w populacji najmłodszych kobiet i dziewcząt spadek liczby urodzeń jest zdecydowanie najgłębszy. Widać wyraźnie, że w tym wieku Małopolanki skupiają się na nauce i studiowaniu (na uczelniach jest ich ponad dwa razy więcej niż chłopców i mężczyzn), a nie zakładaniu rodziny, a jednocześnie z uwagi na wzrost świadomości i upowszechnienie środków antykoncepcyjnych mocno zmalała liczba typowych przed laty „wpadek”.