Dzień matki i dziecka. Czym uszczęśliwić bliskich? Zobacz świetne pomysły na prezent

Zbliża się radosny czas, kiedy rodzinnie świętujemy. Najpierw Dzień Matki, a zaraz potem nadchodzi Dzień Dziecka. Przed nami wymyślanie i poszukiwanie, a potem radość z wręczania prezentów na Dzień Matki i Dzień Dziecka. To radosne i miłe okazje, które możemy spędzić razem. Można ten czas przeżyć wspólnie spacerując, biesiadując czy grilując. Z roku na rok coraz popularniejsze są wspólne spacery, wycieczki i szeroko pojęta aktywność fizyczna.

Dzień Matki to święto obchodzone 26 maja. W tym dniu dzieci składają życzenia swoim mamom. Jest to wyraz miłości i szacunku, a także podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci. Przyjęło się również, że mamy otrzymują prezenty od swoich dzieci. Są to najczęściej kwiaty, czy laurki, ale też upominki.

Dla ukochanej Mamy

Cudowną atmosferę i wspaniałą obsługę zapewni Wam Astarté Beauty Space. Manicure, także dla panów, stylizacja brwi, pedicure, różnoraki masaż, wykonywane są starannie, przy zachowaniu najwyższych standardów higienicznych. Paznokcie, które wykonają tutaj stylistki, będą zwracać uwagę. To jest miejsce, do którego chce się wracać. Jeśli mama marzy o biżuterii, warto postarać się, aby był to wyrób specjalnie dla niej. Umożliwi nam to Jubiler Hobgarski, a właściwie Pracownia Jubilerska Andrzej Hobgarski. Działają na krakowskim rynku od kilkunastu lat. Najważniejsze jest to, że biżuteria z tej pracowni powstaje na indywidualne zamówienie klienta. Jest więc niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Nie ma takiej ekstrawagancji, nie ma takiego pomysłu, którego by nie zrealizowali. To mistrzowie sztuki złotniczej! A mama, nosząc biżuterię z tej pracowni, poczuje się wyróżniona i właściwie doceniona. Co mamy lubią najbardziej? Sprawdź nasze podpowiedzi Pixabay Stylizacja rzęs i brwi, zabiegi pielęgnacyjne, makijaż permanentny, mezoterapia, likwidacja zmarszczek, manicure, pedicure i wiele innych zabiegów kosmetycznych ma w swym wachlarzu usług Weronika Stańczykowska Aesthetic & Beauty. Klientki i klienci cenią profesjonalizm, wyjątkowe umiejętności, dokładność, ale i wielką wrażliwość stylistki. To oraz doskonała atmosfera, panująca w salonie, sprawiają, że jak raz odwiedzisz to miejsce, będziesz tam wracać.

Relaksujący masaż w zaciszu własnego domu? A może w biurze czy pokoju hotelowym? Licencjonowany Masazysta.Pro przybędzie gdziekolwiek, gdzie go potrzebujesz. Oszczędzisz czas na dojazdy. Ukoisz ból, uwolnisz ciało od napięcia i stresu, a Twój kręgosłup będzie Ci wdzięczny. Profesjonalny terapeuta dobierze zabieg indywidualnie do Twych potrzeb i dolegliwości. Mobilne SPA uwolni organizm z toksyn, zlikwiduje stres, wzmocni system immunologiczny. To jak balsam dla ciała i plaster na duszę. Warto stosować nie tylko na Dzień Matki! Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej mogą okazać się nietuzinkowym prezentem. I choć jeszcze kilka lat temu dla wielu nie kojarzyły się dobrze, coraz więcej klinik przedstawia najprostsze rozwiązania na problemy, którym nie zaradzą czasem żadne kosmetyki. LK MED oferuje m.in. nowoczesną metodę na pozbywanie się opornej tkanki tłuszczowej bez operacji i rekonwalescencji pozabiegowej, fotoodmładzanie, redukcję przebarwień, wygładzanie i redukcję drobnych zmarszczek, czy też trwałą depilację laserem diodowym.

Dzieci w każdym wieku uwielbiają aktywnie spędzać czas. Propozycji spędzania wolnego czasu z naszymi pociechami jest wiele, dlatego mamy dla Was kilka podpowiedzi.

Dla naszego dziecka

Ciepłe i przestronne miejsce dla dzieci i rodziców to Bawialnia Kropka. Miejsce przytulne, pełne pięknych, ale i mądrych zabawek. W wydzielonej dla maluchów strefie bezpieczne i estetyczne drewniane zabawki, książeczki z kartonowymi lub pluszowymi stronami, zabawki rozwijające motorykę. Dla starszaków: mnóstwo gier, układanek, kolorowanek, wartościowych książek. Do tego gry multimedialne, zajęcia sensoplastyczne, rowerek, a nawet mała ścianka wspinaczkowa. Do tego troskliwa, empatyczna opieka, nawiązująca świetny kontakt z dziećmi. Tutaj można wypić pyszną kawę i zjeść ciacho albo zdrową przekąskę. Kiedy razem spędzacie czas, nie ma miejsca na nudę Freepik Na mapie Krakowa wyróżnia się bawialniaM. Dlaczego? Przede wszystkim, ze względu na różnorodność zajęć tu organizowanych. Idealne miejsce warte odwiedzenia, jeśli dziecku nudzi się w domu. Zabawki tu dostępne, niespotykane i edukacyjne: sensoryczne, logiczne i zręcznościowe, na pewno różnią się od tych, które większość dzieci ma w domu. Osoby prowadzące to profesjonalistki w najwyższym stopniu. Każde zajęcia są wspaniale przygotowane, bo prowadzące pracują z pasją! To może być także idealne miejsce na zorganizowanie urodzin naszej pociechy. BawialniaM to wymarzone miejsce do zabawy i nauki dla dzieci.

Jeśli Wasze dziecko przyjdzie na świat ze zdeformowaną ułożeniowo główką lub główka zdeformuje się po porodzie możecie temu zaradzić. W Klinice Inovamed PLAGIO Kraków skutecznie temu zaradzą. Tutaj oferują leczenie na światowym poziomie w możliwie najniższej cenie. W pełni odpowiedzialna, profesjonalna i troskliwa kadra zarekomenduje Wam odpowiedni kask dla Waszej pociechy. Lekki i indywidualnie dopasowany, oddychający i cieniutki. Dzięki temu dziecko będzie miało piękną i kształtną główkę, a Wy – spokojne sumienie, że zrobiliście wszystko, co w waszej mocy, aby zapewnić mu zdrowe i szczęśliwe życie. Wytwórnia przyjęć to urodziny, pikniki rodzinne, imprezy dla dzieci, a także wesela, jubileusze, przyjęcia towarzyskie. Mają wspaniałe podejście do dzieci, poprzez odpowiednie podejście, dadzą naszym pociechom czas pełen wrażeń. Kreatywność, energia, świeże pomysły – zabawa tutaj dostarczy niezapomnianych inspiracji! Przeprowadzają także szkolenia dla animatorów: to jedna z najlepszych i najbardziej profesjonalnych takich firm w Krakowie.

Znane i wciągające gry bitewne, modele do sklejania, takie jak samoloty, pojazdy wojskowe, figurki, a nawet kosmiczne wahadłowce oraz wszelkie potrzebne do rozwijania modelarskich pasji akcesoria: kleje, narzędzia, farby znajdziesz w jednym miejscu. Sklep Modelarski Agtom to prawdziwa pasja, szeroka wiedza i pełen profesjonalizm. Nie wiesz, od czego zacząć albo jak to się robi? Tutaj znajdziesz fachowe i cierpliwe doradztwo i życzliwą pomoc ludzi z pasją. Pyszne ciastka, wyśmienita kawa, duży wybór herbat, lody jak marzenie, dogodna lokalizacja oraz świeże kanapki, tortille i sałatki to Fajna Kawiarnia. Dania wegetariańskie, wegańskie desery – każdy znajdzie tu coś pysznego i chwilę wytchnienia. Jest kącik zabaw dla dzieci. Można też przyjść z czteronożnym przyjacielem. Uroczy, kolorowy wystrój oraz atmosfera tworzona przez właścicielkę, daje mieszankę domowego, przyjaznego klimatu.

Florystory.eu to nie tylko modele, ale i gadżety, plakaty, przypinki, książki i czasopisma, ubrania, a dla najmłodszych znajdziemy tu pluszaki i zabawki. Może się okazać, że i Ty wciągniesz się w lotniczy świat Twojego dziecka, a wspólne dzielenie pasji jest drogą do porozumienia i bliskości. To miejsce dla entuzjastów lotnictwa, niezależnie od tego czy zawodowo czy jako hobby, czy jest się dorosłym czy dzieckiem. Dla dorosłych, dzieci i młodzieży: gokarty! SKW Racing Park to szkółka kartingowa, szkółka pitbike, organizacja eventów: urodzin (dla dzieci i dorosłych), wieczorów kawalerskich i panieńskich, spotkań firmowych , ale przede wszystkim - wspaniała zabawa! Chcesz poczuć adrenalinę? Świetnie trafiłeś! Możesz ćwiczyć i doskonalić umiejętności, ale możesz po prostu dobrze się bawić! Tor gokartowy i PikBike'owy w Skawinie zapraszają na Dzień Dziecka!

