Dzień Matki 2022. Kiedy obchodzimy Dzień Mamy w Polsce i na świecie? Historia Dnia Matki oraz pomysły na prezenty z tej okazji!

Dzień Matki 2022 – kiedy obchodzimy go w Polsce?

Data tego święta jest stała i od lat obchodzimy je tego samego dnia – 26 maja, w tym roku będzie to czwartek. Pierwsze obchody Dnia Matki w Polsce odbyły się w Krakowie w 1914 roku! Wtedy jeszcze Święta w Polsce były ruchome, więc ich data zmieniała się z roku na rok. Data Dnia Matki, która obowiązuje obecnie pozostaje niezmienna od 1923 roku.

Obchody Dnia Matki na świecie

Dzień Matki – historia

Początki tego święta sięgają starożytności! Grecy i Rzymianie czcili wtedy matki-boginie, które były symbolem płodności i urodzaju. W siedemnastym wieku w Anglii, pod nazwą: niedziela u matki, powrócił zwyczaj kultu matek. Dzień ten obchodzono w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, wiązał się on ze składaniem matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku, ponownie zaczęto obchodzić go po II Wojnie Światowej.