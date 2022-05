Dzień Matki 2022. Gdzie zabrać mamę w dniu jej święta? Pomysły na spędzenie Dnia Matki w Krakowie

Koło widokowe Panorama Krakowa z perspektywy diabelskiego młyna? Brzmi obiecująco. Obok hotelu Forum znajduje się koło widokowe – Cracow Eye, z którego rozciąga się widok na panoramę Krakowa. Widać z niego pobliskie zabytki, zakole Wisły, Kazimierz, Podgórze, Stare Miasto, kopiec Kościuszki oraz najdalsze zakątki miasta. Podróż to trzy okrążenia. A wrażenia niezapomniane! Warto znaleźć chwilę od święta, by docenić w jak pięknym mieście żyjemy!

Wiecie dlaczego Dzień Matki to wyjątkowe święto dla Krakowa? Otóż pierwszy raz w historii obchodzono to święto w 1914 roku właśnie w Krakowie! Celebrowanie święta mam w tym mieście może być magiczne, tym bardziej że Kraków ma w zanadrzu naprawdę wiele ciekawych miejsc. Poznaj nasze pomysły.

Rejs statkiem po Wiśle Wielu z nas mieszka w Krakowie, a przez pęd życia codziennego nie ma czasu doceniać piękna okolicy. Dzień Matki to doskonała okazja, by przełamać ten schemat. Ciekawym pomysłem będzie wybranie się z mamą na rejs po Wiśle. Niedawno otwarła się w rejonie stopnia Dwory niedaleko Oświęcimia nowa przystań wodna. Tutaj będą zaczynać się rejsy wycieczkowe łodzią motorową w górę Wisły i w dół, nawet do Krakowa. Łódź jest w stanie pomieścić 11 osób. To nie jedyna łódź wycieczkowa w Krakowie, ofert jest masa. Możecie wybrać idealną dla siebie.

Tramwaj wodny Jeśli już jesteśmy przy wodnych atrakcjach to kolejnym pomysłem jest wycieczka tramwajem wodnym. Główna trasa turystyczna biegnie spod Galerii Kazimierz do Tyńca. Można jednak wybrać podróż między dwunastoma przystankami, które pozwolą na podróżowanie po Wiśle i oglądania miasta z tej niesamowitej perspektywy. Warto zaznaczyć, że sezon rozpoczyna się 1 czerwca , dlatego można połączyć spędzenie Dnia Matki i Dnia Dziecka wybierając się w tą wyjątkową podróż.

Wypad do raju dla miłośników zdjęć

Marzysz, by upamiętnić tegoroczny Dzień Matki na pięknych zdjęciach? Koniecznie zabierz mamę do jedynej takiej knajpie w Krakowie, która stworzona została do cykania selfie na tle kucyków pony, czy basenów z kulkami. Różowy wystrój i bibeloty od wejścia poprawią Wam nastrój. Do tego pyszny drink i udane popołudnie gwarantowane!