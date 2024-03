Dzień Kobiet. Weekend w Krakowie. Najlepsze wydarzenia w dniach od 8 do 10 marca: Krakowski Bieg Kobiet, Targi Ślubne, Daria Zawiałow

Dzień Kobiet w Krakowie

“Każda kobieta to fortepian - tylko trzeba umieć grać.” - Gabriela Zapolska.

Nadchodzący weekend rozpoczną obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Z tej okazji w Krakowie odbędzie się wiele ciekawych inicjatyw dla pań i nie tylko! Wśród nich m.in.: Dzień Kobiet w Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kobiecy Dzień Harmonii lub event Spotkajmy się z kobietami!

