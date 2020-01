Dzień Islamu. Kraków cały w półksiężycach, krzyże zniknęły

Dzień Islamu w Kościele Katolickim, "Obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu” - czytamy na stronie wydarzenia na Facebooku.

Obok zaproszenia znalazł się i plakat, który nie wszystkim się spodobał: "To, co zaskakuje, to brak krzyża na kościelnych wieżach. Półksiężyców na grafice znalazło się za to aż jedenaście..." - wylicza Fronda. "Do Rzeczy" określa grafikę mianem "specjalnej" i "zaskakującej", Marek Miśko, szef projektu medialnego wSensie.pl pyta: "Cóż to za plakat gdzie z miasta Boga zniknęły krzyże?", a Witold Tomczak pyta "ile było Dni Katolicyzmu w Islamie?"