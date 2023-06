Dzień Dziergania w Krakowie. Wyjść na zewnątrz z hobby i zarażać nim innych

Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych obchodzony jest od 2005 roku w drugą sobotę czerwca. Obchody często trwają tydzień, aż do trzeciej niedzieli czerwca. W zamyśle to "święto" ma być okazją dla osób zainteresowanych dziewiarstwem do spotkania się i wspólnego spędzenia czasu. Służy też popularyzacji szydełkowania i robienia na drutach oraz pokazaniu się środowiska dziewiarskiego.

- Społeczność osób robiących na drutach czy szydełkujacych jest naprawdę duża i nie są to starsze panie w domach opieki, ale młode dziewczyny, młodzi mężczyźni, dla których robienie na drutach to wybór i pasja życiowa, a nie obowiązek czy przyzwyczajenie - podkreślali organizatorzy tego szczególnego spotkania.

To nie koniec obchodów w Krakowie

- To świetna okazja, by wyjść na świeże powietrze z hobby, które zazwyczaj uprawiamy w domu i żeby spotkać inne osoby zafascynowane rękodziełem. To także doskonały moment, żeby się przekonać, jak ważną częścią życia - osobistego i społecznego! - jest to, co bywa pobłażliwie nazywane "robótką" - przekonuje muzeum, pisząc o Światowym Dniu Dziergania w Miejscach Publicznych.

W tę sobotę od godz. 12 do 17 można było przyłączyć się do robienia na drutach, szydełkiem i haftowania na wystawie "Ale kosmos!" przy ul. Krakowskiej 46, przed wejściem do budynku muzeum na placu Wolnica oraz wewnątrz kazimierskiego Ratusza, w przestrzeni wystawy stałej MEK. Była okazja przysiąść się do mistrzyń ze Stowarzyszenia LUD-Art i dziergać wspólnie lub dopiero zarażać się pasją.