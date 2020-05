Dzień Dziecka z krakowską kulturą. Nie tylko online

Na dzieci, które wypełnią kartę lub pokażą jej wersję elektroniczną w punktach InfoKraków w Pawilonie Wyspiańskiego (10.00-17.00) oraz na ul. św. Jana 2 (9.00-19.00). będzie czekała niespodzianka przygotowana przez Wawel.

Zamek Smoków na Wawelu

Wawelskie legendy o wawelskim smoku i nieustraszonym Szewczyku Skubie, warsztaty online i konkurs to tylko niektóre z atrakcji przygotowane przez muzealników z Zamku Królewskiego na Wawelu.

Muzeum od kuchni

MNK zaprasza wszystkie dzieci i ich opiekunów do wirtualnego świętowania i przenosi „Dzień dziecka” do Internetu. To niezwykła okazja, by poznać MNK „od kuchni” i poznać tajemnice krakowskiego muzeum. W zabawę będą zaangażowani pracownicy reprezentujący, na co dzień różne zawody i wykonujący różne zadania w muzeum. Wybrani bohaterowie będą odpowiadać na pytania dzieci i ich opiekunów.