Dzień chłopaka 2022 – kiedy obchodzimy to święto? Najlepsze życzenia jakie możesz złożyć z tej okazji oraz inspiracje na prezent! Alicja Kozioł

Dzień faceta dziś się święci, Więc życzę Ci tego, co Cię kręci: Full zabawy, dobrych chęci, Niech Cię licho złe nie nęci, "Złe" przygody niech Cię miną Oraz troski w dal odpłyną. Pixabay Zobacz galerię (5 zdjęć)

Dzień Chłopaka to świetna okazja, aby złożyć życzenia najbliższym osobom. Można to oczywiście zrobić osobiście, ale jeśli nie ma takiej możliwości to warto wysłać chociażby sympatycznego smsa na znak, że się o tych osobach pamięta i myśli. Zobacz propozycje życzeń z okazji Dnia Chłopaka!