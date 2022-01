Dzień Babci i Dziadka. Uczcijmy go wspólnie! Co im sprezentujemy?

Dzień Babci - jak co roku - wypada 21 stycznia (w piątek). Natomiast Dzień Dziadka obchodzimy dzień później, czyli 22 stycznia. W Polsce Dzień Dziadka zaczęto obchodzić dopiero pod koniec lat 80. XX w. A z racji tego, że święta dzieli zaledwie jeden dzień, wiele osób postanawia obchodzić równocześnie Dzień Babci i Dziadka.

Dzień Babci i Dzień i Dziadka to szczególna okazja, by okazać miłość i wyrazić podziękowania naszym seniorom. Warto pomyśleć o kilku drobiazgach, które przypomną im o naszych ciepłych myślach. Oto przegląd pomysłów na prezent dla babci i dziadka.

Przede wszystkim, dobrze jest uwzględnić to, co dziadkowie lubią. Jeśli babcia uwielbia dekorowanie wnętrz, warto rozejrzeć się za pięknymi przedmiotami do aranżacji domu. W pasmanteriach znajdziecie ogromny wybór ozdobnych taśm czy liczne akcesoria np. do wystroju okien, takie jak girlandy czy magnesy do firan. Jeśli zaś babcia pasjonuje się robótkami ręcznymi, może ucieszy ją zestaw do haftowania, wspaniałe, kolorowe włóczki albo ergonomiczne szydełka, dzięki którym można pracować godzinami bez odczucia bólu.

Kolorowe włóczki będą znakomitym prezentem dla miłośników ręcznych robótek Pixabay

Jeśli zaś dziadek spędza dużo czasu nad wodą, łowić ryby, na pewno ucieszy się z zestawu akcesoriów wędkarskich. Dla pasjonatów wędkowania można znaleźć ogromny wybór ultralekkich kijów i nowoczesnych kołowrotków. Dzięki takiemu sprzętowi, dziadek na pewno złowi mega rybę!

Dziadek-wędkarz na pewno ucieszy się z akcesoriów wędkarskich Pixabay

Dom Babci i Dziadka kojarzy nam się z dobrymi emocjami. To przytulne miejsce, do którego chce się wracać. Zadbajmy, aby było jeszcze bardziej klimatyczne i ciepłe.