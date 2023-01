Dzieła krakowskich szopkarzy trafiły na znaczki Poczty Polskiej

– Poczta Polska poprzez emisję filatelistyczną „Szopki Krakowskie” podkreśla bogactwo naszego dziedzictwa kulturowego. Sztuka ludowa to wielka wartość, która zasługuje na docenienie i uznanie. Nowym znaczkiem pocztowym wyrażamy nasz podziw dla wyjątkowości krakowskiego folkloru – podkreśla Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

5 stycznia do sprzedaży trafiły znaczki z wizerunkami prac laureatów Konkursu Szopki Krakowskiej. Autorami szopek bożonarodzeniowych na znaczkach są: Józef Madej, Kazimierz Stopiński oraz Zbigniew Gillert. Wszystkie przedstawione prace laureatów pochodzą z Konkursu Szopek Krakowskich, który odbył się w 2021 roku. Autorem projektu znaczków jest Joanna Fleszar-Haspert.

- Jesteśmy świadkami pewnej siły miasta, która się odradza co rok w pierwszy czwartek grudnia, spotkania ludzi, którzy Kraków noszą w sercu do tego stopnia, że chcą go wyrazić – mówi o krakowskich szopkarzach Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, podczas grudniowego konkursu na najładniejszą szopkę krakowską.