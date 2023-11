Dziękczynna pielgrzymka rowerowa do Rzymu w rocznicę Światowych Dni Młodzieży. Tym razem przejadą blisko 1,6 tysiąca kilometrów Aleksandra Łabędź

Niedawno na łamach Dziennika Polskiego informowaliśmy o sukcesie Rowerowego ŚDM. Młodzi rowerzyści wraz z ks. Marcinem Naporą w sierpniu 2023 roku dotarli do Lizbony. Okazuje się że nie był to cel ostateczny. Przygotowują bowiem kolejną wyprawę, która stanowić będzie kontynuację wyprawy do stolicy Portugalii. Teraz przyszedł czas na rowerową wyprawę do Rzymu.