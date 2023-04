Dzieje się na kolei w Krakowie i pod Krakowem. Mniejsze, ale ważne inwestycje kolejowe Piotr Rąpalski

Kraków. Przy ul. Powstańców Wielkopolskich praca wre. Wykonawcy przygotowują nasyp kolejowy do ułożenia torów. W czerwcu po kolejnych dwóch pojadą tędy pociągi.

Trwa wielka kolejowa inwestycja w Krakowie. Priorytety to oczywiście nowa para torów biegnących przez miasto, a do tego nowy most na Wiśle, powiększony przystanek Zabłocie i nowy przystanek pod Halą Targową. To jednak nie wszystko. W mieście trwa szereg innych, ważnych dla mieszkańców inwestycji kolejowych. Zobaczcie.