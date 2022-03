"Dzieciom Ukrainy" - koncert zespołu Dagadana w Radiu Kraków. Czyli polsko-ukraiński folk w najlepszym wydaniu

Za debiutancką płytę Dagadana zdobyła Fryderyka, zagrała ok. 1000 koncertów w 25 krajach. Jako jedyny zespół z Polski i Ukrainy Dagadana wystąpiła w 2019 roku na legendarnym Glastonbury Festival. Zespół jest ambasadorem słowiańskiej kultury, zarówno polskiej, jak i ukraińskiej. Swoją sceniczną energią i charyzmą, wyjątkową muzyką i jej ważnym przesłaniem muzycy grupy podzielą się ze słuchaczami Radia Kraków podczas koncertu, który od będzie się 16 marca o godz. 19 w Studiu im. Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków.

Cała kwota ze sprzedaży biletów-cegiełek (w cenie 50 zł lub więcej) oraz ze zbiórki prowadzonej do puszek podczas koncertu, zostanie przeznaczona na pomoc najmłodszym ofiarom wojennego exodusu - ukraińskim dzieciom, które uciekając przed wojną, znalazły schronienie w Krakowie i Małopolsce. Koncert organizowany jest przez Radio Kraków we współpracy z Fundacją The Polish Modern Music Institute z siedzibą w Krakowie, która zbiera środki na długofalową pomoc przeznaczoną na integrację uchodźców z Ukrainy w nowym środowisku.