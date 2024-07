Dzieci z Krakowa mogą bawić się tam bezpłatnie przez całe wakacje. Sprawdź, gdzie Krakowska Karta Rodzinna zapewnia darmowe wejściówki

Darmowe wejścia na Krakowską Kartę Rodzinną

Rodzice wiedzą, jak kosztowne potrafią być atrakcje dla dzieci. Z drugiej strony nie chcemy by pociechy nudziły się podczas wakacji. Posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej mogą korzystać z darmowych wejściówek finansowanych przez Gminę Miejską Kraków i Partnerów Programu KKR 3+. Akcja Lato z Krakowską Kartą Rodzinną trwa do 30 sierpnia.

Miejsca, w których oferowane są bezpłatne bilety na Krakowską Kartę Rodzinną - jak odebrać?

Com Com Zone - Prokocim i Nowa Huta (bilety na basen),

W każdym z tych miejsc obowiązują te same zasady. W okresie wakacji, tj. do 30 sierpnia 2024 r., w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w kasie będzie czekało 10 lub 20 bezpłatnych biletów (limit dzienny). Po okazaniu Krakowskiej Krakowskiej Karty Rodzinnej można odebrać bilet na jednorazowy wstęp. Bilety niewykorzystane jednego dnia przechodzą na dzień następny.