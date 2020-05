Dzieci więźniami koronawirusa. Jak możemy im pomóc? UNICEF Polska z apelem do wszystkich przyjaciół dzieci [Rozmowa]

JS: To może po kolei. Dostęp do opieki zdrowotnej dla dzieci – na czym polegają utrudnienia?

Pandemia koronawirusa ma ogromny wpływ na dzieci. UNICEF Polska zwraca uwagę na wiele wyzwań, przed którymi stoją obecnie najmłodsi. Gdyby można było umieścić je w grupach, sklasyfikowalibyśmy problemy według następujących kategorii: dostęp do opieki zdrowotnej, problemy psychologiczne, znikoma aktywność fizyczna i zła dieta, dostęp do edukacji, bezpieczeństwo w sieci oraz rosnąca skala zjawiska przemocy domowej.

Zdecydowanie. Ze względu na pandemię, w znacznej mierze dzieci i młodzież mają ograniczone możliwości podejmowania aktywności fizycznej. Nauka zdalna, brak regularnych lekcji wychowania fizycznego, zamknięte obiekty sportowe i rekreacyjne oraz brak spotkań z rówieśnikami na świeżym powietrzu mogą powodować w dłuższej perspektywie czasu obniżenie kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, wzrost wagi czy problemy z kręgosłupem. Jednocześnie czas pandemii sprzyja nadmiernemu spożywaniu niezdrowych posiłków czy przekąsek, co szczególnie wśród dzieci borykających się z nadwagą lub otyłością może skutkować pogłębieniem dotychczasowych problemów żywieniowych.

Przejście na nauczanie zdalne było jedynym wyjściem, aby zapewnić dzieciom dostęp do edukacji w czasie pandemii. Niestety, pomimo wielu starań zarówno ze strony szkół, jak i samorządów, część dzieci, szczególnie z rodzin defaworyzowanych, jest wykluczona edukacyjnie.

JS: Co to znaczy?

Wykluczenie edukacyjne oznacza sytuację, w której dziecko nie może korzystać z nauki tak, jak rówieśnicy. Wiąże się to zarówno z problemami wynikającymi z braku sprzętu, ale również z brakiem dostępu do szybkiego internetu. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że z częścią dzieci szkoła po prostu straciła kontakt.

JS: A co z rodzinami wielodzietnymi? Nauczanie wielu dzieci pewnie jest dodatkowym obciążeniem…

Oczywiście, tam sytuacja jest szczególna. W niektórych domach dzieci w różnym wieku, w tym samym czasie, musiały korzystać z dostępu do internetu, aby kontynuować naukę, a rodzina posiadała niewystarczającą liczbę sprzętu. Bardzo często rodzice wykazują mnóstwo dobrych chęci, ale zwyczajnie nie mają kompetencji, by tak dużą grupę dzieci obdzielić wystarczającą ilością uwagi. Nie każdy opiekun jest w stanie odpowiednio pomagać w odrabianiu zadań – i nie należy rodziców za to winić!