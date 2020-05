Działacz LGBT spalił flagę Polski w dzień Flagi RP

Mężczyzna próbował spalić flagę 2 maja, w dzień Flagi RP. Udało mu się to tylko częściowo. Jak sam mówi, to już trzeci raz, kiedy nagrywa, jak pali flagę Polski. Tłumaczy, że to jego akt nieposłuszeństwa wobec Polski z lat 2008-2020.

- Nie występuję przeciwko Polsce, rozumianej od chrztu Polski, tylko przeciwko Polsce konkretnej, od 2008 roku do dzisiaj. Ze względu na to, że w tym okresie przez Polskę byłem okłamywany, oszukiwany i mi się to nie podoba. Przeciwko temu działaniu RP postanowiłem zaprotestować - tłumaczy swoje motywy.