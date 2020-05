Dyrektor ZTP pełen obaw. "Co będzie następne? Wbicie noża?"

W środę późnym popołudniem dyrektor ZTP Łukasz Franek zamieścił na Facebooku niepokojący wpis. Dyrektor napisał, że ktoś czekał na niego pod siedzibą ZTP, a następnie próbował go śledzić.

"Dzisiaj przez niemal 2h pod budynkiem czaił się na mnie Pan Gilarski z Nic o Nas bez Nas. Później zmienił go jakiś inny człowiek z zakrytą twarzą. Gdy wyszedłem z pracy próbowali mnie prawdopodobnie śledzić, jednak traf chciał, że zostali zdemaskowani.

Pan Gilarski odjeżdżając z tego co usłyszałem przekazał groźby przez szybę samochodu. Przyznam szczerze, że jestem w szoku" - napisał dyrektor.

Następnie zapytał się: "Co będzie następne? Wbicie noża? Rozjadą mnie na przejściu? To jest abstrakcja. Proponuję jeszcze więcej hejtu".

"Pan Gilarski" to Marek Gilarski ze stowarzyszenia "Nic o Nas bez Nas". Poprosiliśmy go o ustosunkowanie się do wpisu Łukasza Franka. - Nie będę tego komentował, sprawa będzie miała dalszy ciąg - odparł nam krótko Marek Gilarski.