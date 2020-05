Dyrektor "Żeromskiego": Dziś bombę podkładają nam rządzący

- To zwykły bubel prawny, ograniczający możliwość pracy i konstytucyjne uprawnienia. Na dodatek niesprawiedliwość; ten pracownik, który sobie gdzieś dorabiał, dostanie rekompensatę pieniężną, a ten wierny, który cały czas pracował u mnie w szpitalu - nic! - komentuje ostatnie zmiany Jerzy Friediger, dyrektor szpitala Żeromskiego. Oto kolejna część zapisków z pierwszej linii frontu walki z koronawirusem.

Wschód słońca: 5.01 Tym razem bombę zrzuciło na nas ministerstwo. Podłożyło ją, kolejny raz utrudniając nam pracę. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia pracownicy medyczni szpitali, ci mający kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem, będą mogli pracować tylko w jednym miejscu. Gdyby go potraktować literalnie, nie mamy szans, by się domknąć, tym bardziej, że jesteśmy wydrenowani z personelu. To zwykły bubel prawny, ograniczający możliwość pracy i konstytucyjne uprawnienia. Na dodatek niesprawiedliwość; ten pracownik, który sobie gdzieś dorabiał, dostanie rekompensatę pieniężną, a ten wierny, który cały czas pracował u mnie w szpitalu - nic!

Majówka

Piątek, 1 maja

Bilans majówki: Zarażonych: Polska: 13 693, 678 ofiar śmiertelnych 

Poniedziałek, 4 maja

Poradnie już działają. Właśnie ruszyły. Zaczynamy także planowe przyjęcia na zabiegi i operacje. Oczywiście będzie ich mniej, ale wreszcie osoby, które cierpią na inne schorzenia, będą mogły ustawić się w kolejce. W poradni wielka dyscyplina, nie wszyscy naraz, jak to się mówi „huzia na Józia", zarówno przyjmujący, jak i pacjent musi przestrzegać restrykcyjnych zasad, godzin wizyt co do minuty, tak, aby styczność z innymi jak najbardziej zminimalizować. Umówiony może wejść piętnaście minut przed wizytą do budynku. Mija się więc tylko z tym, który z gabinetu wychodzi. Jeśli chodzi o zabiegi i operacje, wszyscy będą mieli robione testy na obecność koronawirusa. 

Bilans weekendu: Zarażonych: 14 006, 698 ofiar śmiertelnych

Wtorek, 5 maja

To dyskryminacja i lekceważenie. Kolejny cios w służbę zdrowia, pokazujący, że wszystko, co dzieje się na górze, jest wynikiem jakichś nerwowych, nieudolnych ruchów. W momencie, kiedy harujemy, nasi pracownicy są na pierwszej linii frontu, dostajemy kolejne rozporządzenie. Z dniem 4 maja zniesiona została obowiązkowa kwarantanna dla osób, które przemieszczają się w celach zarobkowych. Oczywiście jedyną grupą wyłączoną z tego przywileju są osoby wykonujące zawody medyczne. Lekarze i inny personel medyczny nadal będą mieli obowiązek odbycia, po przekroczeniu granicy, obowiązkowej kwarantanny. To przecież krzywdzące i sugerujące, że jesteśmy całym złem, głównym źródłem przenoszenia zakażenia COVID-19. Przenosicielami pandemii. Ręce opadają.

Bilans dnia: Zarażonych: 14 431, 716 ofiar śmiertelnych

Środa, 6 maja

Brakuje personelu, nie wszyscy chcą pracować na pierwszej linii frontu. Wymyśliliśmy więc, że będziemy przyjmować pielęgniarki, które kończą studia, stworzymy dla nich stanowisko asystentki pielęgniarki. One potrzebują pracy, my rąk do pracy. Dążymy więc do tego samego. 

Bilans dnia: Zarażonych: 14 740, 733 ofiar śmiertelnych 

Czwartek, 7 maja

Gdybyś koniom nie dał paszy, Tylko biczem ciągle straszył, Wtedy próżna twa mitręga - tak mówią słowa piosenki. Punkt krytyczny w ostatnim tygodniu został osiągnięty. Zamiast szacunku, stygmatyzowanie, zamiast pochwały, bicz. Czy ci, którzy rządzą, myślą, że są poganiaczami mułów, niewolników? To nie zdarza się w żadnym innym kraju. Same zakazy i obostrzenia, a przecież żyjemy z dnia na dzień, system finansowania szpitali się nie zmienia. Nasze długi nie maleją. Gdy COVID przycichnie, zacznie się polowanie na czarownice. I to my nimi będziemy. Od 2002 roku ostrzegałem, pokazywałem wyliczenia, że w perspektywie 10, 15 lat nie będzie lekarzy. Niewiele się pomyliłem. Dziś wszyscy za to płacimy.

Bilans - zarażonych: 14 898 , 737 ofiary śmiertelne

Bilans - zarażonych: 14 898 , 737 ofiary śmiertelne