Dynamo Kijów zagra na stadionie Wisły Kraków? Jest taka szansa! Bartosz Karcz

Wojciech Matusik

Liga Mistrzów w Krakowie, albo choć eliminacje? Jest taka szansa. Choć Wisła Kraków spadła do I ligi, a Cracovia zajęła miejsce w środku stawki ekstraklasy i marzenia o europejskich pucharach musi odłożyć na kolejny rok, to pucharowe mecze są możliwe już w lipcu! Wszystko za sprawą Dynama Kijów, które ma zmierzy się Fenerbahce w II rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów. I są szanse, by mecz u siebie klub z Kijowa zagrał na stadionie Wisły!