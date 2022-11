Dwunaste Forum Młodej Reżyserii w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych od 18 do 20 listopada

Forum to okazja do ciekawych dyskusji, spotkań twórców i twórczyń, artystów i artystek oraz krytyków teatralnych. Celem przeglądu jest poszerzanie wiedzy o dokonaniach w dziedzinie sztuki teatru i dialog pomiędzy kolejnymi pokoleniami twórców. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń, metod kształcenia młodych reżyserek i reżyserów oraz ich promocję poprzez zaprezentowanie w Krakowie najciekawszych projektów teatralnych (etiud, scen, warsztatów, spektakli, itd.) Dla studentek i studentów reżyserii to szansa na kontakt z publicznością i pracę z aktorami.

"Forum jest nie tylko istotnym zjawiskiem teatralnym, ale także giełdą pracy dla młodych artystek i artystów. Organizowane jest od 2011 roku i od lat cieszy się dużym zainteresowaniem ekspertów, mediów oraz publiczności. Przez kolejne lata zyskiwało coraz większy prestiż i wpisało się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce, które gromadzi w Krakowie liczne grono dyrektorów teatrów, twórców oraz teoretyków i wielbicieli teatru z kraju i z zagranicy" - piszą organizatorzy.