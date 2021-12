Dwie dekady z filmowym Harrym Potterem. Specjalny pokaz "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" w Kinie Pod Baranami

Harry Potter jest jedyną osobą, której udaje się przeżyć spotkanie ze złym czarnoksiężnikiem - Lordem Voldemortem. W zdarzeniu jednak giną jego rodzice. Osierocony trafia pod opiekę ciotki Petunii i wuja Vernona. Podczas swoich 11 urodzin dowiaduje się, że odziedziczył po rodzicach magiczne zdolności. Wkrótce trafia do szkoły dla czarodziejów - Hogwart. Na miejscu zapozna się z tajnikami quidditcha - dość nietypowego sportu, nauczy się latać na miotle, spotka jednorożce i centaury. Przede wszystkim zaś zmierzy się z siłami zła.

4 listopada 2001 roku potteromania przeniosła się do kin. To właśnie wtedy swoją premierę miał film "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", będący pierwszą adaptacją książkowych przygód młodego czarodzieja stawiającego czoła złu. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" to film pełen młodych talentów i uznanych artystów, nad którego realizacją czuwała autorka pierwowzoru, pisarka J.K. Rowling.