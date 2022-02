Dwie ciężarówki wypadły z drogi w Jerzmanowicach. Były duże utrudnienia w ruchu. IMGW ostrzega: jest ślisko

Uwaga, będzie ślisko! IMGW wydał ostrzeżenia dla całej Małopolski

Prognoza pogody IMGW dla Małopolski na czwartek, 3 lutego

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -2°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -3°C, na szczytach Tatr około -9°C. Temperatura maksymalna w górach wystąpi wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h; północno-zachodni i zachodni, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.