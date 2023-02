Dwie aktualne i jedna była zawodniczka AZS UJ Kraków w piłkarskiej kadrze na dwumecz ze Szwajcarkami w Hiszpanii

W ogłoszonej kadrze na zbliżające się dwa towarzyskie spotkania znalazły się łącznie 23 zawodniczki: trzy bramkarki, osiem obrończyń, sześć pomocniczek i sześć napastniczek. Reprezentują one barwy klubów z aż dziewięciu krajów: Polski (siedem piłkarek), Niemiec, Danii, Szwecji, Szkocji, Anglii, Szwajcarii, Francji i Włoch.

Oprócz wspomnianych Klabis i Zapały powołanie na dwumecz otrzymała była (do ubiegłego sezonu) futbolistka AZS UJ, 19-letnia napastniczka Natalia Wróbel, która od połowy 2022 roku występuje - i to z dużym powodzeniem; została wybrana do najlepszej „jedenastki" rundy jesiennej w duńskiej ekstraklasie - w Broendby IF.