Dwadzieścia przebojów na jednym koncercie. Daria Zawiałow wystąpi 21 października w klubie Studio [WIDEO]

Muzyczną pasję odziedziczyła po dziadku, który śpiewał i grał na pianinie. Dlatego już jako ośmiolatka wystąpiła w popularnym niegdyś talent-show dla maluchów – „Od przedszkola do Opola”. Chociaż nie wygrała, nie straciła zapału do muzycznych konkursów. Brała udział w różnych przeglądach i festiwalach dla dzieci, a kiedy skończyła gimnazjum, przeniosła się z rodzimego Koszalina do Warszawy, by uczyć się w liceum muzycznym.

Mając siedemnaście lat wygrała „Szansę na sukces” i w nagrodę wystąpiła w koncercie „Debiutów” na festiwalu w Opolu, wykonując „Erę retuszera” z repertuaru Kasi Nosowskiej. Drzwi do sławy się jednak przed nią otworzyły. Dlatego dobijała się do nich nadal: zatrudniła się do chórku wspomagającego Marylę Rodowicz i brała udział w kolejnych talent-shows. Ale nie odniosła sukcesu ani w „Mam talent!”, ani w „X-Factorze”. Nie zrezygnowała jednak z marzeń o muzycznej karierze.